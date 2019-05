Pornpetch Wichitcholchai (Fuente:bangkokpost.com)

Bangkok, 25 may (VNA)- El expresidente de la Asamblea Legislativa Nacional de Tailandia (NLA, por sus siglas en inglés), Pornpetch Wichitcholchai, fue elegido anoche como el nuevo presidente del Senado de este país con un mandato de cinco años.El mismo día, Singsuek Singphrai, ex miembro de la NLA, y Suppachai Somcharoen, ex participante de la Comisión Electoral, se votaron como los vicepresidentes de la Cámara Alta.Sus nombramientos será celebrado tras ser aprobados por el rey tailandés, Maha Vajiralongkorn.Al intervenir luego de la selección, Pornpetch confirmó que bajo su liderazgo, NLA había aprobado más de 500 leyes y todas eran legales, además de subrayar la necesidad del fomento de la cooperación entre el Senado y la Cámara de Representantes.La Asamblea Nacional de este país sudesteasiático se organiza en un sistema bicameral. La Cámara de Representantes cuenta con 500 asientos con una permanencia de cuatro años, mientras que el Senado, 250 escaños.-VNA