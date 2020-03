Hanoi, (VNA) – Los esfuerzos incansables del gobierno y el pueblo vietnamitas en la lucha contra el COVID-19 en los últimos tiempos han sido reconocidos por medios y expertos de todo el mundo.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

El periódico estadounidense The New York Times señaló que los esfuerzos de Vietnam contra el virus han asegurado que el número de infecciones sea menor que en otros países vecinos.Al respecto, mencionó las medidas rápidas y efectivas que el Gobierno vietnamita aplica, como limitar los vuelos nacionales, detener las reuniones durante dos semanas y poner en cuarentena a más de 57 mil personas para evitar la propagación del coronavirus en la comunidad.Mientras, el periódico alemán Deutsche Welle analizó los factores que han ayudado al país sudesteasiático a frenar con éxito el brote hasta el momento, entre otros la aplicación de un sistema generalizado de vigilancia pública y la movilización de los militares en la lucha.El gobierno describió el combate como la lucha contra un enemigo, y pidió el compromiso de todas las personas, añadió.El periódico Rappler de Filipnas citó al Financial Times del Reino Unido al señalar que Vietnam ha demostrado ser un modelo en el trabajo con recursos limitados, pero un liderazgo determinado.Según The Diplomat , cuando el coronavirus comenzó a hacer estragos en el país a principios de enero, el Gobierno vietnamita respondió rápido y merecidamente recibió elogios por ello.“Las razones de la rápida respuesta de Vietnam al COVID-19 son variadas. Pero entre los factores está el liderazgo”, indicó destacando la decisión del primer ministro Nguyen Xuan Phuc de detener todos los eventos, actividades y reuniones con más de 20 personas en el país.Otros periódicos como Evening Standard del Reino Unido y Reuters , Komsomolskaya Pravda de Rusia y National de Canadá también publicaron artículos relacionados con la labor de Vietnam para combatir la pandemia.Hasta el momento, la nación indochina confirmó 204 casos del COVID-19 , de ellos 55 se recuperaron por completo./.