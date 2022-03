Bangkok (VNA)- Después de recibir información acerca de un marinero vietnamita en peligro y otro ciudadano rescatado del mar por Tailandia, la Embajada de Hanoi en este país se puso rápidamente en contacto con las agencias competentes locales y llevó a cabo medidas de protección ciudadana.Se trata de To Dinh Quan, un tripulante de 35 años del barco Phu An - 368/17 TV, quien tuvo un accidente y resultó herido mientras el carguero se dirigía a la isla de Phuket en Tailandia. El capitán del barco solicitó ayuda de emergencia para el marinero en el puerto de Phuket.La misión diplomática envió una nota a la Cancillería de Tailandia y a las autoridades competentes en la provincia de Phuket, para pedirles que brinden ayuda de socorro y creen todas las condiciones favorables para ayudar al tripulante acceder a los servicios médicos lo antes posible.A las 17:00 (hora local) del 25 de marzo, las fuerzas navales tailandesas recogieron a Dinh Quan y lo llevaron al hospital, y los procedimientos de ingreso se completaron más tarde.La misión diplomática dijo que continuará coordinando estrechamente con las agencias pertinentes para brindar ayuda de emergencia al marinero y tomará medidas de protección ciudadana cuando sea necesario.Mientras tanto, Ho Hoang Hung, de 37 años, de la provincia vietnamita de Long An, llegó al aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok el 2 de marzo y viajó a Phuket.Partió de Phuket en un bote de goma el 9 de marzo, planeando navegar a través del mar de Andamán hacia la India para buscar a su esposa, a quien no ha visto en dos años debido a la pandemia de COVID-19.El hombre fue encontrado por pescadores tailandeses cerca de las islas Similan, a unos 80 kilómetros de la plataforma continental de Tailandia el 23 de marzo, y las fuerzas competentes de este país lo llevaron a la costa.La Embajada contactó a las fuerzas navales tailandesas el 24 de marzo y habló con Hoang Hung por teléfono.Según la representación diplomática, el hombre ahora se encuentra bajo supervisión médica en el hospital de Phuket y en condición de salud estable. Sin embargo, todavía necesita más chequeos de salud mental.La Embajada ha consultado a Hung sobre las normas legales en Tailandia y le ha pedido que respete las leyes locales.Continuará trabajando con las autoridades locales para hacer frente a los problemas emergentes y tomar medidas de protección ciudadana cuando sea necesario./.