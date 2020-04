Bangkok (VNA)- La Embajada de Hanoi en esta capital se empeña en coordinar con los órganos pertinentes de su país y también con los locales, en pos de adoptar soluciones para repatriar a los ciudadanos vietnamitas varados en el aeropuerto tailandés de Suvarnabhumi.

Embajada vietnamita en Bangkok respalda a compatriotas varados en aeropuerto tailandés (Fuente: VNA)

La misión diplomática de Vietnam en Bangkok se percató el 25 de marzo de cinco compatriotas que partieron de Etiopía en el vuelo ET518 de Ethiopian Airlines rumbo a Hanoi . Según el plan, esas personas debían realizar escala en Bangkok.Sin embargo, debido a la llegada tardía, no hubo ningún vuelo a Vietnam. La Oficina de Inmigración de Tailandia rechazó autorizar la entrada de los mismos en su país, por la falta de certificado de salud referente al virus SARS-CoV-2 y seguro médico de una cobertura máxima de 100 mil dólares.Inmediatamente, la Embajada de Hanoi contactó con los órganos pertinentes de ambas partes y trazaron varios planes para repatriar a los connacionales.Sin embargo, todas las aerolíneas que explotan rutas entre Bangkok y Vietnam habían suspendido sus servicios desde el 24 de marzo; mientras que los vuelos de escala en otro país también enfrentan riesgos de anularse en cualquier momento.Por tal motivo, se solicitó a la parte tailandesa a permitir la entrada de esos viajeros en Bangkok para garantizarles el alojamiento y las condiciones de salud.El 3 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia declaró que esos cinco vietnamitas no se incluyen en la lista de casos excepcionales para el permiso de ingreso en la nación, acorde con la Ordenanza sobre la situación urgente acerca del cierre de todos los pasos internacionales, incluidos los aéreos, fluviales y viales y la prohibición a la entrada de los ciudadanos extranjeros.La misión diplomática de Hanoi en Bangkok se mantiene en contacto con los coterráneos varados en el aeropuerto de Suvarnabhumi y también con los directivos del mismo, con el fin de asegurar las necesidades del momento de ese grupo, incluido el no regreso a Etiopía según su voluntad.De acuerdo con Tran Quoc Tuan, uno de los cinco vietnamitas mencionados, lo más preocupante es que el grupo sea reenviado al país africano al no contar con suficientes recursos para la vida cotidiana y la compra de boletos para retornar a su país de origen.Mientras, los connacionales residentes en Tailandia también prestan asistencia al grupo con la donación de alimentos y suministros básicos./.