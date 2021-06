Vientiane (VNA)- La Embajada vietnamita en Laos anunció que Vietnam suspende temporalmente la entrada de extranjeros provenientes de la India, Tailandia, Camboya y Laos o personas que solían residir o viajar por estos países durante los últimos 21 días antes de entrar a Vietnam, excepto en casos necesarios.Tal regulación no se aplica a los foráneos que ingresan o salen de Vietnam a través de medios de transporte de carga para trasladar mercancías.Ante la complejidad de la pandemia en Vietnam, la Embajada recomendó a los coterráneos que no regresen a casa y cumplan seriamente las medidas preventivas contra la pandemia de Laos, así como no salir de su residencia.Aquellos que deseen regresar a casa por razones especiales deben registrarse en la Embajada y el Consulado General de Vietnam en Laos para que las agencias competentes nacionales puedan organizar los servicios de cuarentena.En mayo pasado, la Embajada recibió solicitudes al respecto de 20 coterráneos por motivos como accidentes y tratamiento médico.Los casos que violen las regulaciones sobre la inmigración serán severamente sancionados de acuerdo con la ley, según la misión diplomática./.