Long An, Vietnam (VNA) - Los dirigentes de la provincia sureña vietnamita de Long An y de la ciudad japonesa de Okayama sostuvieron hoy aquí un coloquio para intercambiar sobre la cooperación entre ambas localidades.En la ocasión, Omori Masao, alcalde de la ciudad de Okayama planteó que el gobierno municipal y las empresas japonesas prestan mucha atención a la ubicación estratégica de Long An y su potencial de desarrollo con una fuerza laboral abundante y calificada.Según el funcionario japonés, esto proporciona una condición favorable para que las empresas de Okayama exploren inversiones, amplíen las actividades comerciales, de almacenamiento en frío y de transbordo y colaboren en la formación del personal técnico y de enfermería.Los representantes de las empresas de Okayama destacaron la necesidad de comprender mejor el entorno de inversión de Long An en los ámbitos del reciclaje y producción de componentes de automóviles, maquinaria de construcción y residencias de ancianos.Por su parte, el vicepresidente del Comité Popular de Long An, Pham Tan Hoa, afirmó que las áreas de cooperación propuestas se adaptan a las condiciones de desarrollo local.Animó a Okayama a designar un punto focal para facilitar la comunicación y la colaboración con las autoridades y asociaciones empresariales de Long An. Esto ayudaría a solidificar la declaración conjunta firmada entre las dos localidades y avanzar hacia acciones concretas, dijo.En la ocasión, la Cámara de Comercio e Industria de Okayama firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación con la Asociación Empresarial Long An y la Asociación de Jóvenes Empresarios para ampliar la cooperación en los campos del trabajo, la industria, el turismo, la educación y la cultura./.