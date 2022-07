Hanoi (VNA) -Las Resoluciones sobre la clasificación de las unidades administrativas y la clasificación urbana deben basarse en la realidad, los fundamentos teóricos y científicos, así como la experiencia internacional, afirmó el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento), Vuong Dinh Hue Al intervenir hoy en una sesión de trabajo con la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento y los Ministerios del Interior y de la Construcción sobre la modificación y complementación de la Resolución número 1210/2016/NQ-UBTQH13 del Comité Permanente de la AN sobre la clasificación de ciudades y la Resolución número 1211/2016/UBTVQH13 sobre los criterios y la clasificación de las unidades administrativas, Dinh Hue elogió los preparativos exhaustivos de esas carteras para el borrador de nuevas revoluciones.El Gobierno propuso revisar cuatro de los 15 artículos de la Resolución 1210, agregar un artículo nuevo y eliminar uno, con énfasis en las reglas sobre la clasificación de ciudades por regiones y la clasificación de algunas ciudades que tienen características específicas.Al mismo tiempo, propuso reformar y complementar 10 de los 32 artículos de la Resolución 1211, adicionando otros cuatro y eliminando uno, con foco en criterios para unidades administrativas en casos especiales.Se espera que la enmienda y la complementación de las normas sobre unidades administrativas, especialmente aquellas ubicadas en regiones montañosas, fronterizas y costeras o que tengan una gran población de minorías étnicas o un patrimonio cultural especial y valores turísticos, creen una base legal para la reorganización continua de las ciudades y unidades administrativas durante el lapso 2022 – 2025, con orientaciones al 2030.Mientras tanto, el trabajo sobre clasificación de ciudades tiene como objetivo establecer una base para evaluar la calidad de las ciudades, organizar y desarrollar la red de ciudades a nivel nacional y mostrar los niveles reales de desarrollo de las urbes, en aras de servir a la planificación urbana, la formulación de políticas, la atracción de inversiones y la mejora de la vida.En la conferencia, los representantes de las agencias relevantes enfatizaron las enmiendas y complementos para institucionalizar las directrices del Partido y concretar las disposiciones legales sobre la organización de las unidades administrativas y el desarrollo urbano en el espíritu de la Resolución del XIII Congreso del Partido y los documentos relacionados.Al concluir la reunión, el vicepresidente de la AN, Nguyen Khac Dinh, destacó que la mayoría de los participantes coincidieron en la necesidad de enmendar las dos resoluciones y que las agencias de redacción deberían absorber las opiniones y considerar más la experiencia internacional para perfeccionar los borradores./.