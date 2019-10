Exprimer ministro malasio Najib Razak (Fuente: Xinhua)

El alto funcionario precisó que gran parte de la venta de tierras del Gobierno durante ese período se llevó a cabo a través de negociaciones directas y no sobre la base de licitaciones abiertas.Desde 2010 se vendieron de manera dudosa 14 terrenos del Comisionado Federal de Tierras en Kuala Lumpur y dos en Selangor, señaló.Mientras tanto, el negocio de desinversiones y disposición de activos no esenciales y no críticos del país estaba bajo la competencia del Departamento del Primer Ministro, con el objetivo de reequilibrar la cartera del gobierno y realinear el papel del sector público, agregó.Razak ahora es el foco de un escándalo que involucra al fondo de 1MDB fundado por él mismo en 2009 para el desarrollo socioeconómico.Investigadores de Malasia y Estados Unidos informaron que el fondo ha perdido casi cuatro mil 500 millones de dólares, de los cuales cerca de mil millones de dólares se enviaron a las cuentas individuales de Razak.El exprimer ministro ahora enfrenta 42 cargos de corrupción y lavado de dinero. Se declaró inocente y afirmó que las denuncias en su contra están motivadas políticamente./.