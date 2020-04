Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi, 11 abr (VNA)- A pesar de sus recursos limitados, Vietnam ha implementado medidas efectivas de prevención de COVID-19, afirmó el diario The ASEAN Post y llamó a los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) aprender de la rápida respuesta de la nación indochina.En una publicación del 9 de abril en su página web, el periódico destacó que en comparación con otros países en la región, como Malasia e Indonesia, donde se reportan miles de casos del coronavirus y cientos de muertes, el número de pacientes en Vietnam es relativamente bajo y no registra fallecidos.También citó las palabras del viceministro de Salud de Vietnam Nguyen Thanh Long, confirmando que su nación no carece de kits de prueba rápida del virus SARS-CoV-2, que causa COVID-19 Mientras, el diario Free Malaysia Today informó sobre el “cajero automático” de arroz gratuito en Ciudad Ho Chi Minh, con el cual los filántropos regalan este tipo de grano a los necesitados.Agregó que las personas que reciben el apoyo hacen filas y aseguran una distancia de dos metros entre sí.“Lo que se está haciendo en Vietnam debe tomarse como un ejemplo para ayudar a los pobres”, valoró el rotativo.Anteriormente, la Fundación Asia-Pacífico de Canadá mencionó los logros exitosos de Vietnam en la lucha contra la neumonía aguda causada por el coronavirus, reiterando la importancia de la cuarentena de los casos de infección y las personas con quien tienen contactos cercanos.Por su parte, el Foro Económico Mundial (FEM) también aplaudió a Vietnam por su rápida respuesta en el manejo del nuevo coronavirus./.