Entregan a China pescador accidentado en Mar de Vietnam (Fuente:VNA)

Quang Ninh, Vietnam, 13 jul (VNA)- La Guardia Fronteriza de la provincia norvietnamita de Quang Ninh entregó a un pescador chino accidentado en el mar de este país indochino a su similar de Dongxing, de China.Con anterioridad, el barco 786 de la Armada de Vietnam detectó y rescató el lunes pasado a Qin Shi Cai, de 27 años de edad, cuando estaba en alta mar, cerca del distrito de Co To, de esta provincia.El accidentado fue traslado el martes último al puesto limítrofe de Co To donde recibió chequeo y tratamiento médico y luego se transportó a la Puerta Internacional Fronteriza de Mong Cai.Después de brindar asistencia de salud al marinero chino, las fuerzas de la Guardia Fronteriza de Mong Cai realizaron los procedimientos legales para entregarlo a las autoridades chinas.-VNA