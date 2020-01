Foto de Ilustración (Fuente: baotintuc.vn)

El periódico Kompas citó al titular indonesio e informó que este país movilizará a sus pescadores de Pantura en la costa norte de Java y quizás de otras áreas también para faenar y realizar otras actividades en Natuna.Se espera que los barcos pesqueros ayudarían a proteger a Natuna de los buques extranjeros y fortalecerían la presencia indonesia en la región.Según la agencia indonesia de noticias Antara, la Alianza de Pescadores de este país (ANNI) afirmó su disposición a movilizar cientos de barcos a las aguas de Natuna.Cerca de 500 buques pesqueros están listos para pescar en Natuna mientras espían las aguas para asegurar la frontera territorial del país, dijo el jefe de ANNI, Riyono, en un comunicado.Sobre el tema de Natuna, la soberanía del territorio de Indonesia no es negociable, aseguró el presidente Joko Widodo en la reunión del gabinete del 6 de enero.Los problemas en las aguas del norte de Natuna se convirtieron en la preocupación de su Gobierno después de que las fuerzas autorizadas del país descubrieran muchos barcos de pesca escoltados por los buques de la guardia costera de China que traspasan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de Indonesia Entre el 19 y el 24 de diciembre, al menos 63 buques de pesca y guardacostas chinos habían entrado en aguas de Natuna, según la Agencia de Seguridad Marítima de Indonesia (Bakamla).Indonesia ha rechazado la invitación de China de sentarse a dialogar para "gestionar disputas" sobre la ZEE de este país sudesteasiático en el Mar del Norte de Natuna , argumentando que no hay reclamos superpuestos allí.Indonesia convocó al embajador chino en el país, Xiao Qian, para presentar una protesta formal, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que Yakarta nunca reconocería la inventada "Línea de nueve tramos" de China porque es contraria al derecho internacional.Es "unilateral, no tiene base legal y nunca ha sido reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982”, declaró la cancillería indonesia./.