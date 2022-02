Barco pesquero en Kien Giang (Fuente:VNA)

Kien Giang, Vietnam (VNA)- Casi todos los tres mil 666 barcos de pesca en la provincia sureña vietnamita de Kien Giang, han sido equipados con dispositivos de monitoreo , informó el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural municipal.En los últimos tiempos, los organismos competentes locales intensifican la gestión y el control de las embarcaciones que faenan en el mar y transportan productos para abastecer a las plantas procesadoras.También han otorgado certificados de seguridad alimentaria y origen de productos acuícolas para su exportación a Europa.Por otro lado, se han tomado medidas sincrónicas para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, inglés).El año pasado, el sector pesquero local coordinó con las fuerzas de la guardia costera y fronteriza para manejar 15 de los 44 casos de violaciones en aguas de jurisdicción extranjera.Los esfuerzos de Kien Giang en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada dieron sus frutos, ya que no se han detectado violaciones desde septiembre de 2021.El subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, Le Huu Toan, dijo que la localidad trabajará para abordar las deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal este año, intensificará el trabajo de comunicación y mejorará la coordinación con las agencias competentes en la investigación, verificación y solución de violaciones./.