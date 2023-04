Hanoi (VNA) Como uno de los siete equipos que competirán en Kun Khmer en los 32 Juegos Deportivos del Sudeste Asiático ( SEA Games 32 ), que tendrán lugar en Camboya en mayo próximo, el equipo vietnamita apunta a las medallas de oro.Actualmente, Vietnam ha establecido un equipo Kun Khmer. Nguyen Tran Duy Nhat, el campeón mundial de Muay Thai, ahora es asistente del entrenador del equipo y capacitará a los jóvenes atletas para competir en este nuevo arte marcial, del 6 al 14 del mes venidero.Según Nguyen Tran Duy Nhat, Kun Khmer tiene un estilo de lucha similar al Muay Thai y su experiencia ayudará en parte a los atletas vietnamitas a tener mayor confianza.Kun Khmer, una especialidad de combate que se originó en Camboya, se encuentra entre los tres nuevos deportes que el anfitrión Camboya trae a los SEA Games 2023 junto con las artes marciales nacionales camboyanas de Kun Bokator y Ok Chaktrong (una especie de ajedrez).Cada partido de Kun Khmer generalmente dura cinco rondas y cada una dura aproximadamente tres minutos. Los competidores no deben atacar cuando el oponente yace en el suelo, sin morder ni golpear la parte posterior del cuello o la ingle, o agarrar el cinturón y el árbitro dará por terminada la pelea si un peleador ya no puede competir.Tailandia se ha negado a participar en Kun Khmer porque cree que este deporte es muy parecido al Muay Thai. Dicha similitud y la enorme relación histórica entre ambas culturas, la tailandesa y la camboyana, han provocado auténticos conflictos y malentendidos entre ambos países a lo largo y ancho de su historia./.