Hanoi (VNA)- Muchas escuelas en Hanoi prepararon proactivamente planes y equipos para garantizar la enseñanza tanto in situ como en línea en el contexto de la compleja evolución de la pandemia del COVID-19 Según Ngo Hong Giang, directora de la escuela secundaria Ngoc Lam, en el distrito de Long Bien, la mañana del 8 de febrero, el primer día que los estudiantes regresaron a la escuela después de un largo período de aprendizaje en línea, 30 alumnos no asistieron a las clases presenciales por razones relacionadas con factores epidemiológicos.Por tal motivo, además de las instrucciones del Departamento municipal de Educación y Formación, la institución educativa instaló equipos de transmisión en 20 aulas para que esos estudiantes puedan atender a las clases con sus compañeros.Mientras, la escuela secundaria Phuc Loi, en el distrito de Long Bien, también preparó tres aulas en línea para cada grado y estableció un plan flexible en caso que los maestros no pueden ir a la escuela a enseñar directamente.Muchas escuelas en el distrito de Hoang Mai también implementan de manera proactiva y flexible la combinación entre la enseñanza en línea e in situ, de acuerdo con la situación epidémica.Con anterioridad, el director del Departamento de Educación y Formación de Hanoi, Tran The Cuong, instó a las escuelas a asegurar la prevención y el control antiepidémico, en pos de garantizar la efectividad de las actividades de enseñanza y aprendizaje.Además, solicitó organizar los programas y planes docentes de acuerdo con contenidos ajustados y racionalizados, prestar atención a la consolidación y complementación del conocimiento aprendido por los estudiantes en línea, a la par de tomar las medidas de apoyo adecuadas para cada alumno./.