Foto de ilustración (Fuente: vneconomy.vn)

Singapur (VNA) - Todas las instituciones financieras con licencia deben cumplir con un nuevo conjunto de requisitos para elevar los estándares de seguridad cibernética y fortalecer la resiliencia del sector, anunció la Autoridad Monetaria de Singapur (AMS).Los elementos clave en las pautas existentes de la AMS para la gestión de riesgos de tecnología también serán obligatorios, agregó esa institución.Entre estos requisitos, que entrarán en vigencia el 6 de agosto de 2020, se incluyen el de tener una seguridad sólida para los sistemas de tecnología de la información, garantizar que las actualizaciones se apliquen para abordar las fallas de seguridad del sistema de manera oportuna, y desplegar dispositivos destinados a restringir el tráfico de red no autorizado.Las instituciones financieras también deben implementar medidas con el propósito de mitigar el riesgo de infección por malware, asegurar el uso de cuentas del sistema con privilegios especiales a fin de evitar el acceso no autorizado, fortalecer la autenticación del usuario para sistemas críticos, así como los sistemas utilizados para acceder a la información del cliente.Los proveedores de servicios de pago, como los de billetera electrónica y las empresas que operan las criptomonedas, también deberán seguir las nuevas reglas.Las sanciones por no cumplir con esas medidas dependerán de lo que se establece en cada ley respectiva, dijo el AMS. – VNA