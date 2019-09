La ceremonia de recibimiento al primer ministro de Laos Thongloun Sisoulith (Fuente: Fresh News)

Phnom Penh (VNA)- Camboya y Laos acordaron elevar su relación al nivel de asociación estratégica integral a largo plazo, con el fin de robustecer sus nexos de amistad y cooperación en política, seguridad, economía, y cultura.La decisión fue refrendada en una declaración conjunta de 12 puntos, que se emitió justo después de las conversaciones entre el primer ministro de Laos, Thongloun Sisoulith, y su homólogo camboyano, Samdech Techo Hun Sen, en Phnom Penh.Los dos países coincidieron en la importancia de desarrollar aún más la amistad sobre la base del derecho internacional, y especialmente de lo establecido en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).Reiteraron su confianza y respeto mutuos por los principios de no intervenir en los asuntos internos de los demás, no usar o amenazar con utilizar la fuerza, resolver las disputas pacíficamente y no permitir que ningún grupo político extranjero o fuerzas armadas usen el territorio de los países para acciones contra otras naciones.Acordaron además mantener reuniones periódicas de alto nivel entre representantes de los dos gobiernos, ministerios y agencias, para promover la coordinación en el tratamiento de problemas o incidentes de manera oportuna y efectiva, con el objetivo de fortalecer la confianza mutua.Las dos partes decidieron crear un comité conjunto sobre demarcación de fronteras y la ubicación de marcadores, para evaluar soluciones pacíficas respecto a temas limítrofes.También coincidieron en la importancia de intensificar la cooperación en energía y compartieron el criterio de que el comercio en esa esfera entre Camboya, Laos y Vietnam se promovería a través de una línea de transmisión conjunta.Consintieron en fomentar la colaboración dentro de los marcos de los mecanismos subregionales y regionales, particularmente el Triángulo de Desarrollo de Camboya -Laos-Vietnam.Tras las conversaciones, los dos primeros ministros testimoniaron la firma de cinco acuerdos de cooperación en los campos de trabajo y energía./.