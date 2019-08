Can Tho, Vietnam, (VNA)- El Centro de Halal Vietnam-Malasia, que se levantará en esta urbe sureña del país indochino, concederá certificados para las exportaciones a las naciones musulmanas y respaldará a las empresas locales en el acceso a esos títulos. En la firma de la construcción del Centro de Halal Vietnam-Malasia en ciudad de Can Tho (Fuente: VNA)

Según el acuerdo de cooperación para la construcción de ese establecimiento, firmado hoy en esta ciudad por representantes de las organizaciones NHO- QSCert, unidad perteneciente de la corporación vietnamita NHONHO, y RSD Management Solution de Malasia, el proyecto busca, además, convertir a Can Tho en un destino turístico familiar para los islámicos.El término Halal se refiere a cualquier acción o comportamiento que esté permitido en el Islam, y aunque engloba a todo tipo de prácticas, se asocia comúnmente a los alimentos aceptables según la sharia, o ley islámica. En tal sentido, entre otras exigencias se requiere que los animales sean sacrificados de una manera particular, y después de una oración.Al intervenir en el acto de rúbrica, Nor Helmy Mustapha, especialista de RSD Management Solution, expresó la esperanza de que el establecimiento, el primero de su tipo en el delta del río Mekong, adquirirá alta credibilidad y reveló, además, el plan de transferir tecnologías al respecto de Malasia a Can Tho.A su vez, Hoang Ba Nghi, director general de NHONHO, entidad especializada en concesión de certificados según criterios internacionales para los productos de la nación sudesteasiática, se refirió a la tendencia creciente de los países de Oriente Medio de importar productos hechos en Vietnam, en especial los acuáticos, frutas y verduras.Por su parte, Pham Truong Yen, subdirector del Servicio local de Agricultura y Desarrollo Rural, notificó que los productos agrícolas del territorio se producen a gran escala, según la cadena de valores, y se aplican en gran medida los criterios nacionales e internacionales como VietGAP y GlobalGAP para elevar la calidad de los mismos.Subrayó que el establecimiento del Centro encargado del otorgamiento de certificados Halal ayudará a Can Tho, en particular, y al delta del río Mekong, en general, a acceder a nuevos mercados receptores del Oriente Medio, región que cuenta con más de mil 800 millones de habitantes, así como a impulsar el desarrollo sostenible de la agricultura.En la ocasión, se entregaron esos títulos a tres empresas de Can Tho y de la provincia de Dong Nai.-VNA