El artesano Huynh Phuong Do (Fuente: VNA)

En Hoi An, el artesano Do es conocido por su talento en el tallado de hermosas estatuas en tocones de bambú, sobre lo cual, incluso, han escrito diferentes periódicos del país.Para muchas personas, el tocón de bambú es desecho, pero para el artesano Do es un recurso valioso para crear obras artísticas únicas.Do era carpintero, profesión que aprendió de artesanos famosos en el conocido pueblo de carpintería de Kim Bong, en Hoi An.En 1999, Hoi An sufrió una gran inundación y Do, desde su casa, vio algunos tocones de bambú flotando frente a la puerta. Los recogió y concibió la idea de utilizarlos para tallar.Tras varios intentos, finalmente lo logró y desde entonces los emplea para hacer estatuas.Cada día, las personas que pasan por el puesto de Do suelen verlo trabajar en medio de un montón de tocones de bambú. A su alrededor hay cientos de estatuas con formas extrañas colgadas en la pared.Muchos turistas extranjeros sienten curiosidad y se quedan un rato en su puesto para hacer preguntas, y también compran estas obras como recuerdo.Según Do, los tacones de bambú son adecuados para hacer retratos. La técnica de tallado no es difícil, se improvisa y expresa la personalidad del artista.Sin embargo, para crear una obra hermosa y conmovedora, el artesano debe aprovechar al máximo las características naturales de la materia prima, especialmente las raíces, y tallar solamente en ciertas posiciones para resaltar el carisma de la persona.Con casi 20 años de labor, además de crear obras artísticas, el artesano Do también ha enseñado a muchos jóvenes la artesanía, ayudándolos a tener trabajos estables.Sus peculiares estatuas de bambú, junto con otros famosos productos artesanales tradicionales de Hoi An, como linternas y cerámica de Thanh Ha, han formado recuerdos imbuidos de la identidad cultural de Hoi An, que ayudan a promover esta tierra a turistas nacionales e internacionales./.