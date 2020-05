(Fuente: VNA)

Hanoi, 8 may (VNA)- El Ministerio de Información y Comunicación y la Corporación de Correo de Hanoi estrenaron una plataforma del código postal Vpostcode con la dirección http://vpostcode.vn, con el fin de impulsar el comercio electrónico y el desarrollo infraestructural según la tendencia al cambio digital.



Al intervenir en el acto inaugural, el viceprimer ministro vietnamita, Vu Duc Dam, consideró Vpostcode como un sistema de dirección digital único, oficial y exacto de Vietnam, y también una plataforma inicial no solo para esta materia en particular, sino para los sectores de producción, negocio, comercio electrónico y las labores de gestión estatal.



El dirigente vietnamita destacó los aportes del colectivo de cuadros y empleados del sector al desarrollo e impulso del cambio digital, y expresó asimismo su deseo de que las entidades postales apliquen de forma activa Vpostcode, además perfeccionar el sistema de direcciones en el país y proponer las nuevas ideas en base a dicha plataforma.



Por su parte, el ministro de Información y Comunicación, Nguyen Manh Hung, manifestó su confianza en el aporte de Vpostcode al fortalecimiento del comercio electrónico, la economía digital y los servicios públicos en línea.



Los códigos de dirección postal de Vpostcode constan de un conjunto de 12 caracteres alfanuméricos, de los cuales los primeros cinco constituyen códigos postales nacionales y el resto son los datos de ubicación en el mapa digital, para informatizar la ubicación y código de cualquier sitio de usuarios en el país./.

