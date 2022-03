Luong Manh Cuong (Vinson Luong) y Tran Thi Thuy Quynh (Caroline Tran) (Fuente:Nhan Dan)

Hanoi (VNA)- En la comunidad vietnamita en Australia, muchos jóvenes no solo son atesoran una larga lista de premios y títulos, sino también tienen una gran reputación al apoyar a generaciones de estudiantes y jóvenes emprendedores en el país oceánico.



En un artículo publicado hoy, el periódico electrónico Nhan Dan recordó que hace casi 15 años, la escuela secundaria St Johns Park, en la ciudad de Sídney, dio la bienvenida a un brillante estudiante vietnamita, Luong Manh Cuong. Rápidamente fue el primero de su clase, ganó muchos títulos y luego superó todos los rigurosos estándares y una fuerte competencia para ser admitido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sídney, uno de los mejores centros educativos de Australia y del mundo.



En 2016, el joven de la sureña provincia vietnamita de Ba Ria-Vung Tau terminó dos licenciaturas, una en Economía y otra en Derecho. Entre las muchas distinciones que ganó Manh Cuong mientras estuvo en la universidad, cabe destacar el de "Mejor Miembro" en 2014, otorgado por la Enactus University of Sydney, una organización sin fines de lucro que trabaja a favor de los países menos desarrollados; el de “Mejor Estudiante Internacional” en 2014, de la Universidad de Sídney; y el premio Tomonari Akaha en 2015 por la puntuación más alta en Derecho de equidad entre los alumnos de Asia-Pacífico.



Desde que era miembro de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, Manh Cuong trabajó como pasante de varias firmas legales en la nación oceánica.

Con habilidades de manejo inteligente y profesional, gradualmente recibió invitaciones de los mejores bufetes de abogados, participó en muchos juicios importantes en los que estaban en juego cientos de millones de dólares. En todos estos gabinetes jurídicos, Manh Cuong siempre fue el único letrado cuya lengua materna no era el inglés.

Aunque solo tiene 30 años, Manh Cuong (Vinson Luong) es muy conocido por la comunidad vietnamita, especialmente por los jóvenes exitosos en Australia, por su labor como abogado, director ejecutivo y cofundador de la firma de abogados Axegal, con experiencia en las áreas de economía, comercio e inmobiliario.



Por añadidura, Manh Cuong y otros compatriotas crearon una asociación de apoyo a los jóvenes emprendedores vietnamitas en Australia a fin de favorecer su superación y actividades empresariales, además de ofrecerles asistencia legal gratuita.



Clever es una empresa joven, pero muy exitosa en la comunidad de estudiantes internacionales y vietnamitas que reciben apoyo de Axegal. Pocas personas saben que esta compañía fintech fue cofundada por alguien que también era miembro de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, Tran Thi Thuy Quynh (también conocida como Caroline Tran).



Nacida en 1992, la chica llegó a Australia en 2010 para cursar estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Tecnológica de Sídney. Durante su carrera universitaria, a fuerza de tenacidad y dedicación, Thuy Quynh obtuvo el Certificado de Contador Público Certificado.



También se probó a sí misma en muchas medianas y grandes empresas de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, se convirtió en oradora de varias prestigiosas universidades y recibió el título de "Líder del futuro" en la 50 edición de la conferencia The St. Gallen Symposium en Suiza.



Thuy Quynh destacó que la idea de fundar la empresa nació de su aspiración de crear una aplicación de gestión personal para jóvenes.



Luego la expuso en muchos concursos y logró una serie de éxitos como el título de "Aplicación más popular" en Australia en 2021; el producto tecnológico patrocinado por Microsoft para desarrollar; figurar entre los cinco mejores del concurso VISA's Everywhere Initiative APAC 2021; y estar en la ronda final del Premio Financiero de Tokio 2020.



En 2021, Clever solicitó y obtuvo un capital de dos millones de dólares australianos por parte de inversores de Australia y Singapur. Con un equipo de 20 jóvenes vietnamitas y australianos, Clever entró en la lista de las 50 mejores empresas fintech con más rápido crecimiento en el país oceánico, gracias a la presentación de productos de tecnología avanzada para apoyar la gestión financiera y la transferencia de divisas.



Hoy con 30 años, Thuy Quynh ha glorificado al país no solo como cofundadora de un "unicornio" fintech (empresa emergente con una valoración de más de 1.000 millones de USD), sino también como miembro fundador de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vietnam en Australia. Ella ha abierto la oportunidad de trabajar en un entorno profesional y dinámico, para beneficio de muchos estudiantes vietnamitas y locales./.