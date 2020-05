Hanoi (VNA)- El medio británico BBC enfatizó en un artículo recién publicado el ejemplo exitoso de Vietnam en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

“A diferencia de otros países que ahora ven infecciones y muertes a gran escala, Vietnam vio una pequeña ventana para actuar desde el principio y la utilizó por completo”, valoró.El profesor Guy Thwaites, director de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford (OUCRU) en Ciudad Ho Chi Minh, observó que el país indochino “actuó de manera muy rápida en formas que parecían ser bastante extremas en ese momento, pero posteriormente se demostró que eran bastante sensatas”.Señaló que para evitar la sobrecarga del sistema sanitario ante la propagación del virus SARS-CoV-2, desde principios de enero, cuando apenas no había registrado ningún caso del COVID-19, el Gobierno de Vietnam empezó a adoptar “acciones drásticas” para afrontar la rara neumonía.El país del Sudeste Asiático implementó diversas medidas como la restricción de viajes, el aumento del chequeo médico en puertos fronterizos y áreas de alto riesgo, así como la suspensión de actividades escolares hasta el principio de este mes, entre otros, informó.Una operación a gran escala fue realizada para rastrear a las personas que tuvieron contacto con los contagiados del SARS-CoV-2, agregó.Evaluó que “el gobierno y la población están muy acostumbrados a tratar enfermedades infecciosas y los respetan, probablemente mucho más que los países más ricos. Saben cómo responder a estas cosas”.Según BBC , hasta mediados de marzo, todos los recién llegados a Vietnam, al igual que quienes tuvieron contacto con pacientes de COVID-19, fueron puestos en cuarentena durante 14 días, y todos los gastos al respecto fueron asumidos por el Gobierno.El profesor Guy Thwaites elogió el desempeño clave de la cuarentena a gran escala en la lucha antiepidémica, ya que hasta la mitad de los infectados no mostraron ningún síntoma de la enfermedad, y si no aíslan a esos portadores de virus, ellos andarán por todos los lugares propagando la pandemia.La única manera para controlar COVID-19 es la que realizó Vietnam, resaltó.A su vez, el doctor Todd Pollack, un especialista en enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de Harvard, destacó la propaganda realizada por el Gobierno de Vietnam para mejorar la conciencia pública sobre las medidas preventivas del COVID-19 Subrayó la importancia del respaldo del pueblo para la realización exitosa de la estrategia antipandémica de Vietnam y precisó que los ciudadanos vietnamitas reciben con frecuencia mensajes de texto con instrucciones para protegerse ante la epidemia.Enfatizó la participación activa de los medios de comunicación en la mejora de la conciencia pública al respecto, fomentando “la unidad nacional en la lucha contra el enemigo común”.De acuerdo con Todd Pollack, la mayoría de los vietnamitas apoyaron las medidas antipandémicas, al ver que el Gobierno hace todo lo posible para proteger a sus ciudadanos a cualquier costo y ya logró éxitos.Vietnam registró un conteo de COVID-19 “impresionante”, y tanto los observadores diplomáticos como sanitarios coincidieron que no hay ninguna razón para dudar de esos datos, dice BBC en su artículo./.