Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Tran Luu Quang presidió hoy en Hanoi la séptima reunión del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (IUU), a la cual asistieron representantes de varios ministerios y sectores concernientes y localidades costeras.Según Phung Duc Tien, viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, desde el 23 de octubre de 2017 se han llevado a cabo diversas medidas para combatir la IUU y cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea (CE), a fin de promover la eliminación por parte de la CE de la “tarjeta amarrilla” impuesta al sector pesquero vietnamita.Los resultados de la tercera inspección realizada por la CE en octubre de 2022 mostraron que la situación de la lucha contra la pesca ilegal en Vietnam ha experimentado cambios positivos, destacó.En concreto, la CE continúa reconociendo y apreciando la determinación política de Vietnam, especialmente la atención y dirección drástica del Partido y el Gobierno.Duc Tien enfatizó que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se coordinó con los ministerios, sucursales y localidades para orientar y desplegar muchas soluciones activas para combatir la IUU, preparar el plan de trabajo de la delegación de inspección de la CE, y proporcionar todos los registros y documentos relevantes para garantizar la transparencia, la honestidad y la objetividad.Con respecto a las actividades de explotación ilegal por parte de los pesqueros vietnamitas en aguas extranjeras, las fuerzas policiales marítimas patrullaron e inspeccionaron áreas marítimas adyacentes, superpuestas y clave para prevenir y manejar las infracciones, continuó.Hasta el momento, las fuerzas lograron poner fin a las violaciones por parte de barcos pesqueros vietnamitas en aguas de varios países y estados insulares del Pacífico.Sin embargo, el informe también señaló algunas deficiencias y limitaciones, particularmente la falta de sincronización entre las localidades en el cumplimiento de la Ley de Pesca y las regulaciones de lucha contra la IUU.En la reunión, los participantes propusieron las tareas y medidas principales para octubre venidero y sugirieron que todas las fuerzas deben tomar medidas enérgicas para prevenir y evitar de manera resuelta que los barcos pesqueros faenen en aguas extranjeras, a la par de implementar la trazabilidad de los productos del mar capturados, supervisar las materias primas acuáticas importadas y centrarse en el manejo de los casos de violación.Al concluir la cita, Tran Luu Quang dijo que la pesca ilegal no solo reduce el mercado de exportación de los productos del mar, sino que también afecta la imagen del país.Por tal motivo, subrayó en la determinación de luchar contra la pesca ilegal de acuerdo con las recomendaciones de la CE, y exhortó a los ministerios, agencias y localidades a optimizar las oportunidades para levantar la tarjeta amarilla./.