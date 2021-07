Gerhard Will, exencargado de los asuntos relacionados con el Mar del Este en el Instituto de Ciencia y Política de Alemania , participa en una teleconferencia sobre el tema (Foto: VNA)

Berlín (VNA)- El fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya sobre el Mar del Este hace cinco años rechazó las reclamaciones de China sobre esa zona marítima, al reflejar una base legal sólida y significativa en la solución de las disputas al respecto, afirmó un experto alemán.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias, Gerhard Will, exencargado de los asuntos relacionados con ese tema en el Instituto de Ciencia y Política de Alemania, dijo que el dictamen aclaró muchos temas vinculados con los litigios en el Mar del Este y es reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.



Para evitar la continua violación del derecho internacional en ese territorio, el mundo debe apoyar firmemente el veredicto y exigir a los infractores cumplir con el laudo, enfatizó.



El constante aumento de las actividades militares por parte de China en el Mar del Este y otras violaciones del derecho internacional son la causa de la tensión en la región, valoró.



Por otra parte, Will dijo que las estrategias de la Unión Europea y sus estados miembros como Alemania, Francia y los Países Bajos muestran que el bloque continental no solo considera al Indo-Pacífico como una región económicamente importante, sino que también manifiestan su gran interés en la situación política y de seguridad en la zona.



El pasado 12 de julio, al responder a preguntas de la prensa sobre el punto de vista de Vietnam en ocasión del quinto aniversario del veredicto de la CPA, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, recalcó que Hanoi mantiene una postura consecuente y coherente sobre la solución de las disputas de soberanía y derechos soberanos y jurisdiccionales en el Mar del Este, que apoya el empleo de los procesos diplomáticos y jurídicos.

Vietnam aboga por resolver los desacuerdos sin el uso de la fuerza ni la amenaza de utilizarla, y por medios y vías pacíficos, en sintonía con la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de la mayor organización internacional sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Como firmante de la UNCLOS y un estado litoral en el Mar del Este, Vietnam llama a todas las partes concernientes a respetar y cumplir de forma cabal sus responsabilidades jurídicas dispuestas en la Convención, enfatizó.

También exhorta a trabajar de conjunto y contribuir de modo activo y práctico al mantenimiento de la paz, estabilidad, seguridad y libertad de la navegación marítima y aérea, así como el orden en el Mar del Este, sobre la base del derecho internacional./.