Moscú (VNA)- La Campaña de Dien Bien Phu fue la batalla más importante de la Primera Guerra de Indochina y Vietnam cosechó una gran victoria en ese combate, afirmó Evgeny Vlasov, vicerrector encargado de los asuntos internacionales de la Universidad Federal del Extremo Oriente de Rusia FEFU ).Con motivo del histórico triunfo de Dien Bien Phu (7 de mayo de 1954), el experto extendió sus felicitaciones al pueblo vietnamita y describió que ese sitio era una fortificación que los colonialistas franceses querían emplear para atacar las rutas de comunicación de la Liga para la independencia de Vietnam (Viet Minh), en pos de crear una ventaja en la mesa de negociaciones en Ginebra.Sin embargo, el espíritu del ejército francés se debilitó tras fracasar en muchas campañas militares en 1953, mientras que los combatientes vietnamitas avanzaron paso a paso con la conquista de las zonas territoriales estratégicas, destacó, al precisar que la nación del Sudeste Asiático mostró su superioridad en la táctica y conocimiento del terreno.En ese sentido, Vlasov valoró que, aunque la campaña de Dien Bien Phu no trajo paz a la región de Indochina y Vietnam seguía dividido en el paralelo 17 (provincia de Quang Tri), el éxito de esa batalla sigue siendo una gran derrota para el colonialismo francés, y el mundo entero conoció el nombre de un nuevo héroe de la liberación nacional de Vietnam, general Vo Nguyen Giap.Por su parte, Alexander Sokolovsky, profesor de idioma vietnamita de la FEFU, subrayó que la cooperación entre Moscú y Hanoi desempeñó un papel significativo para el triunfo del Ejército Popular del país indochino en Dien Bien Phu.La victoria de Dien Bien Phu fue de gran importancia histórica porque Vietnam mostró no solo al colonialismo francés, sino al mundo entero, que si un pueblo aspira a alcanzar la libertad y combina su fuerza de forma unánime podrá liberarse de los opresores.Ese logro evitó que Francia continuara su política colonial en Indochina, realzó, al señalar que Laos, Camboya y Vietnam han ganado su soberanía y tienen derecho a formular sus propias políticas independientes, así como establecerse como países democráticos.Sokolovsky también recordó que en 1994 participó en la película Hoa Ban Do (Flor de Bauhinia roja) dirigida por Bach Diep y filmada en Ba Vi, un suburbio de Hanoi. Actuó, junto con sus colegas y estudiantes, como prisionero de guerra del ejército francés. En solo tres días filmación, logró comprender más sobre la fuerza y la heroica victoria del pueblo vietnamita sobre el colonialismo francés./.