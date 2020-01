Can Tho, Vietnam, (VNA)- Al visitar la ciudad survietnamita de Can Tho, los viajeros no deben perder la oportunidad de tomar un viaje en bote para explorar la vida interesante en el río Hau.

La ciudad de Can Tho, colocada alrededor de la corriente principal del río Hau, tiene una cultura única de la región del Sudoeste. Visitar huertos cargados de frutas, desayunar y hacer compras en el mercado flotante de Cai Rang son experiencias divertidas para cualquier viajero a Can Tho.



El mercado flotante de Cai Rang fue el primer destino de nuestro viaje para explorar el río Hau. A las 5:00 am, nuestro barco nos llevó al mercado, que está abierto todos los días de 5:00 a 7:00 am. Cuando llegamos, el mercado estaba lleno de barcos que transportaban turistas, gente local y vendedores. El mercado ofrecía frutas, verduras y otras delicias de toda la región. Los comerciantes vendieron sus productos directamente en el agua. Antes de comprar fruta fresca, los turistas pueden comer fideos de arroz en un bote.

Dejando el mercado flotante de Cai Rang, nos dirigimos a los huertos frutales en el islote Con Au. A diferencia del ambiente animado de Cai Rang, el islote es un lugar ideal para la relajación. Aquí, disfrutamos varios tipos de frutas y hortalizas.



Nuestro siguiente destino fue el islote Con Son, hogar de casi 100 familias. El islote atrae a los turistas con sus huertos frutales. Curiosamente, la gente local puede enseñar a los turistas cómo hacer dulces de coco bien conocidos.



Cuando se puso el sol, dimos un paseo por el muelle de Ninh Kieu para respirar el aire fresco de la playa. Cruzar suavemente el río y escuchar la canción popular del sur fue un final inolvidable para nuestro viaje de un día en el río Hau./.