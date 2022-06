Singapur (VNA)- Las exportaciones nacionales no petroleras (NODX, inglés) de Singapur en mayo registraron un aumento interanual de 12,4 por ciento, según informó Enterprise Singapore.La misma fuente señaló que NODX fue impulsada principalmente por las exportaciones de oro no monetario, con un incremento de 344 por ciento respeto al mismo lapso de 2021.Además, las exportaciones no electrónicas crecieron un 12,2 por ciento, y las electrónicas, un 12,9 por ciento. Sin embargo, los productos farmacéuticos cayeron por segundo mes consecutivo, con 8,6 por ciento.Khoon Goh, encargado de la región de Asia del grupo bancario ANZ, opinó que aunque las exportaciones de Singapur mantendrán un crecimiento fuerte, las actividades en la segunda mitad del año se ralentizarán a medida que la economía se desacelera y las condiciones financieras globales se vuelven más estrictas.Expertos del banco Maybank consideró que el conflicto entre Rusia y Ucrania, la desaceleración de China y el endurecimiento de la moneda mundial podrían reducir la recuperación en los restantes meses del año y afectar el comercio mundial. Además, la subida de la tasa de interés en Estados Unidos ha aumenta el riesgo de que las economías de ese país y Singapur entren en recesión en 2023-2024. /.