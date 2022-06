Thua Thien-Hue, Vietnam (VNA)- Una exposición de 20 pinturas de bronce esmaltado se lleva a cabo en el Palacio An Dinh en la provincia centrovietnamita de Thua Thien-Hue , convirtiéndose en un imán para los turistas, según fuentes oficiales.Celebrado en respuesta al Festival Hue 2022, el evento ofreció a los visitantes pinturas creadas por Do Huu Triet y sus compañeros de trabajo basadas en ilustraciones de la versión impresa de 1925 de "Truyen Kieu" (Historia de Kieu), una obra maestra del célebre poeta nacional vietnamita Nguyen Du.La ilustración fue realizada por el pintor Manh Hung.El arte de bronce esmaltado, o phap lam en vietnamita, es el nombre de un producto artístico con núcleo de cobre. Su exterior se cubre con muchas capas de esmalte con imágenes y colores decorativos, y luego se cuece a alta temperatura. Dichas obras no solo tienen hermosos colores sino también una alta durabilidad.El arte floreció en los reinados de los reyes Minh Mang, Thieu Tri y Tu Duc, pero en el reinado de Dong Khanh declinó gradualmente. A principios de la década de 2000, comenzó la restauración y revitalización de este género artístico, con avances significativos en los últimos años.La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio./.