El primer ministro Pham Minh Chinh (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Un total de 19 provincias y ciudades del sur de Vietnam aplicarán la Directiva 16 sobre las medidas de distanciamiento social durante 14 días, a partir de las 0:00 (hora local) del 19 próximo, de las cuales tres ya están implementando las restricciones, en virtud de una decisión adoptada hoy por el primer ministro del país, Pham Minh Chinh.

Además de Ciudad Ho Chi Minh y las provincias de Dong Nai y Binh Duong, que han aplicado el distanciamiento social debido a la reciente subida de los casos del COVID-19, las localidades de Can Tho, Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau, Tien Giang, Long An, Vinh Long, Dong Thap, Ben Tre, Hau Giang, An Giang, Bac Lieu, Soc Trang, Tra Vinh, Ca Mau y Kien Giang también deberán reforzar las medidas antiepidémicas.

La provincia de Tien Giang refuerza el control del tránsito para prevenir el contagio del COVID-19. (Foto: VNA)

Los gobiernos de esas localidades deben seguir de cerca la situación epidémica para ajustar los planes de prevención y control de la enfermedad, en pos de frenar la transmisión comunitaria y minimizar los impactos en el desarrollo socioeconómico.

Al mismo tiempo, las autoridades de las provincias y ciudades sureñas necesitan preparar los equipos, insumos y el personal médicos, y a la vez, asegurar el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad a los pobladores durante el tiempo de distanciamiento social.

Por otro lado, se pidió que sancionen estrictamente a los colectivos e individuos que violen las normas de prevención y control del COVID-19 y supervisen la realización de las medidas antiepidémicas.

En el contexto de las dificultades causadas por la pandemia, se instó a los ciudadanos y las empresas en todo el país que levanten el espíritu de la gran unidad nacional, con el fin de superar juntos los desafíos y garantizar el bienestar de la comunidad.

Ciudad Ho Chi Minh es actualmente el mayor foco de contagio en el país, con 25 mil 682 casos. Otras localidades meridionales también registraron altas cantidades de contagiados, de ellas las provincias de Binh Duong, Dong Nai y Dong Thap experimentan los peores rebrotes./.