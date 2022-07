Foto de ilustración (Fuente:vetc.com.vn)

Punto de cobro electrónico de peaje s en la autopista Hanoi-Hai Phong (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- La compañía de cobro de peaje de Vietnam (VETC) anunció que extiende un programa gratuito para adjuntar etiquetas de cobro electrónico de peaje (ETC) para vehículos hasta el 5 de agosto con varios formularios.El programa durará hasta las 0:00 horas del 5 de agosto. La tarifa por adjuntar etiquetas será de 12 mil dongs (0,52 centavos) a partir del 6 de agosto.Según la firma, del 19 al 28 de julio, VETC colocó etiquetas ETC en más de 125 mil vehículos con un promedio de 12 mil 500 etiquetas por día, seis veces más en comparación con la tasa promedio de los primeros seis meses.El número total de tarjetas ETC adheridas a los vehículos ha llegado hasta ahora a 1,9 millones.VETC ha gastado más de 4,28 millones de dólares en la implementación del programa gratuito para adjuntar etiquetas ETC para los clientes en 2022./.