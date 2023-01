Washington (VNA)- El reportero y activista famosa de Estados Unidos Victor Navasky falleció a la edad de 90 años en la ciudad de Nueva York, según los medios locales.Bruno Navasky, su hijo, confirmó que Victor Navasky murió el 23 de enero en un hospital de Nueva York debido a la neumonía.Victor Saul Navasky nació el 5 de julio de 1932 en Manhattan, Nueva York. Tras graduarse en la Escuela de Derecho Yale, trabajó para The New York Times como editor. Según el activista anti-guerra Peter Weiss, durante ese tiempo, Navasky participó activamente en movimientos en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam . Sus artículos hicieron un gran revuelo.Navasky dirigía The Nation, una de las revistas más antiguas de Estados Unidos, con una clara tendencia progresista. También trabajó como editor de la revista y luego editor emérito hasta su muerte./.