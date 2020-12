Nghe An, Vietnam, 13 dic (VNA) El miembro del Comité Central del Partido Comunista y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Tran Thanh Man, visitó y transmitió hoy sus mejores felicitaciones a dignatarios católicos y seguidores de la diócesis en la ciudad de Vinh, provincia central de Nghe An, en ocasión de la Navidad.

Thanh Man destacó que en los últimos tiempos las comunidades católicas han participado activamente en los movimientos de la emulación patriótica y la implementación del doble objetivo de prevención contra la pandemia del COVID- 19 y desarrollo económico.

Además, han recaudado fondos, materiales y equipos sanitarios para ayudar a la población en el Centro del país para que supere las consecuencias de los desastres naturales, entre otras actividades, resaltó.

En los próximos tiempos, urgió a continuar estrechando la coordinación en las tareas de protección ambiental, enfrentamiento al cambio climático y lucha y control de la epidemia, a contribuir al éxito del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



También instó a seguir promoviendo la tradición patriótica, solidaridad, apoyo mutuo y ejecución de la Ley de Creencias y Religiones, con el fin de construir un Vietnam cada día más renovado y lograr una gran y fuerte unidad nacional.



Por su parte, el obispo Anphong Nguyen Huu Long se comprometió a movilizar a las comunidades católicas para participar en los movimientos de emulación patriótica y acompañar a los pobladores para contribuir al desarrollo de Nghe An, en particular, y Vietnam, en general.



Con anterioridad, Tran Thanh Man viajó a la provincia norteña de Thai Binh para felicitar a las comunidades católicas por motivo de la Navidad.



En la ocasión, concedió obsequios a niños discapacitados en la parroquia An Lac de la diócesis de Thai Binh./.