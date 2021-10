Can Tho, Vietnam (VNA) - Una delegación de funcionarios de la ciudad de Can Tho, en el delta del Mekong, realizó una visita y entregó obsequios a los dignatarios religiosos en los establecimientos locales de culto jemer, con motivo del tradicional Festival Sene Dolta de ese grupo étnico.Los funcionarios saludaron a la Asociación Patriótica Unida Budista de la ciudad de Can Tho en la pagoda Munirangsay, al venerable maestro Tran Sone en la pagoda Pitukhosarangsay y al venerable maestro Ly Hung en el barrio de An Cu del distrito de Ninh Kieu.Con anterioridad, también realizaron una visita al venerable Dao Nhu en la pagoda Pothisomron en el distrito de O Mon y la Academia Budista Khmer Theravada.Durante esas visitas, el presidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en la ciudad de Can Tho, Nguyen Trung Nhan, transmitió sus mejores deseos a la mayoría de los venerables, monjes y los jemeres locales en esta ocasión.Trung Nhan expresó su deseo de que los dignatarios religiosos y monjes continúen apoyando y llamando a los seguidores a intensificar la solidaridad y su contribución al desarrollo socioeconómico de esta localidad en particular y del país en general.En esta ocasión, también afirmó la disposición de su entidad de recibir opiniones de los pobladores y la comunidad de jemeres para convertir Can Tho en una ciudad hermosa y moderna./.