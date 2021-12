En el evento (Fuente:VNA)





El festejo se propone honrar el oficio tradicional de hacer Quang Nam, Vietnam (VNA) - El Festival de Linternas de Hoi An 2022, un evento cultural y artístico especial, se desarrolla en la ciudad homónima, en la provincia centrovietnamita de Quang Nam, en ocasión de la Navidad y el Año Nuevo.Se trata de la actividad que comienza el programa de “ Hoi An da la bienvenida al Año Nuevo 2022”, parte del Año de turismo nacional con el eslogan “Quang Nam, destinos turístico verde”.El festejo se propone honrar el oficio tradicional de hacer linternas de Hoi An, así como contribuir a la promoción de las imágenes y la marca turística de la ciudad.

En el marco del evento del 24 de diciembre al 15 de febrero del año venidero, se efectúan un concurso de fabricación de linternas de Hoi An, junto con arreglos artísticos y decoraciones de farol en las calles y en los destinos turísticos para honrar la artesanía tradicional de esta urbe antigua.



En septiembre pasado, Hoi An fue elegida entre las 15 mejores urbes de Asia en los Premios mundiales 2021 de la revista de viajes estadounidense Travel Leisure.



La ciudad antigua de Hoi An, un puerto comercial internacional bullicioso en el siglo XV, fue reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)./.

