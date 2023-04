Can Tho, Vietnam (VNA)- El festival anual de pasteles tradicionales del sur se llevará a cabo del 28 de abril al 2 de mayo, en el distrito de Binh Thuy , en la ciudad survietnamita de Can Tho Con el tema "Preservar y promover los valores culturales de los pasteles tradicionales del sur", el evento presentará alrededor de 100 deliciosos dulces y pasteles exclusivos del sur, como banh xeo (panqueque chisporroteante), banh khot (panqueque de camarones fritos), banh it tran (bola de masa de arroz glutinoso) y banh bo (pastel de arroz al vapor).Más de 100 artesanos competirán en el concurso de cocina, además de de mostrar sus habilidades para los visitantes del festival.El evento también incluirá clases para niños, juegos folklóricos y un patio de comidas con otras especialidades de las provincias del sur.Se espera que el festival atraiga a alrededor de un millón de visitantes en cinco días./.