Hanoi (VNA) – La cuarta edición del Festival culinario francés “Balade en France 2024” tendrá lugar del 5 al 7 de abril en Hanoi, anunció hoy la Embajada de Francia en Vietnam en una conferencia de prensa.El evento, coorganizado por la Embajada y el Comité Popular municipal, es el más grande de su tipo hasta el momento, con más de 70 puestos.Por primera vez, el festival gastronómico se llevará a cabo en un área de hasta 12 mil metros cuadrados en el parque Thong Nhat de Hanoi, en el distrito de Hai Ba Trung.Los asistentes al festival tendrán la oportunidad de probar comidas y productos agrícolas típicos franceses y presenciar las actuaciones de los chefs.El embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, afirmó que el evento honrará la cocina francesa en todos los aspectos. También, pondrá de relieve la cooperación cultural entre Francia y Vietnam.En esta ocasión, se reservará un área de 300 metros cuadrados para actividades deportivas con el fin de promover los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.En el evento participarán celebridades como el equipo de baloncesto Thang Long Warriors y Celline Nha Nguyen (Nguyen Thi Thanh Nha), la primera mujer vietnamita en conquistar el Monte Everest.Además, en el marco del evento se celebrará el festival de danza callejera “Balade en France - All in One 2024”, con la participación de escuelas francófonas de Hanoi./.