El DIFF 2023 (Fuente: Sun Group)

Los visitantes contemplan los espectáculos de fuegos artificiales en el DIFF 2023 (Fuente: Sun Group)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang - DIFF 2024, que se prepara en esta ciudad costera de Vietnam para efectuarse del 8 de junio al 13 de julio, se compromete a brindar a la audiencia una “fiesta de los sentidos” en el cielo.Tal información fue dada a conocer por el Comité Popular de la ciudad de Da Nang durante una conferencia de prensa para emitir el plan de organización del evento bajo el tema “Made in Unity - Conectar el mundo - Brillar en los cinco continentes".De acuerdo con el plan, Sun Group seguirá acompañando al Comité Popular municipal como patrocinador y organizador del evento.En el escenario de fuegos artificiales a la orilla del río Han, el DIFF se llevará a cabo con ocho equipos, incluidos los de Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Polonia, China, Finlandia y de Da Nang. En particular, Alemania, China y Estados Unidos harán su debut en el DIFF y prometen traer muchas sorpresas con sus espectaculares actuaciones.El DIFF 2024 dejará una impronta en sus 12 años de presentaciones y se espera que logre numerosos éxitos deslumbrantes y gane el afecto de amigos de todos los continentes. Su tema también envía un mensaje de un mundo de paz, amistad y humanidad, y honra los valores que inspiran a las comunidades.En consecuencia, la noche inaugural del DIFF 2024 tendrá lugar el 8 de junio con el tema “Made of Unique Culture - Hecho de Cultura Única” con el partido entre el equipo vietnamita y el actual campeón del DIFF 2023, Francia.Las noches siguientes competirán los equipos de Italia- Estados Unidos (15 de junio), Alemania- Polonia (22 de junio), China - Finlandia (29 de junio) con la gran final prevista para el 13 de julio, titulada "Made of Young Generation – Beat of the Future" (Hecho de generación joven: ritmo del futuro). Cada equipo de fuegos artificiales tendrá entre 20 y 22 minutos para su desempeño.La noche inaugural y la final del DIFF 2024 se transmitirán en vivo, a las 8:10 de la noche, por el canal VTV1, de la Televisión Nacional de Vietnam.Este año, el equipo campeón recibirá 20 mil dólares, un trofeo y un certificado, mientras que el subcampeón ganará 10 mil dólares, un trofeo y un certificado. El grupo favorito, o sea, el más votado por el público, tendrá un premio de cinco mil dólares, un trofeo y un certificado./.