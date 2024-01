La representante residente del PNUD en Vietnam, Ramla Khalidi (Fuente: PNUD)

Hanoi (VNA) - Varios proyectos de individuos y grupos más destacados han ganado los premios de Empower Her Tech, un programa de capacitación destinado a fomentar las habilidades digitales para mujeres jóvenes emprendedoras.Organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el evento contribuyó a establecer una comunidad de mujeres jóvenes emprendedoras y, al mismo tiempo, inspirar a otros jóvenes emprendedores sobre el estudio de las habilidades digitales.Vietnam está implementando su programa digital nacional para 2025 con una visión hasta 2030, centrándose en la construcción de un gobierno digital, una economía digital y una sociedad digital. Los desafíos que enfrenta el proceso incluyen una importante brecha de género en el ámbito tecnológico.Según una investigación de la Unión de Mujeres de Vietnam, las mujeres tienen pocas posibilidades de acceder y utilizar los recursos digitales en comparación con el sexo opuesto, lo cual dificulta que el grupo los aproveche con fines de aprendizaje y trabajo.En este contexto, el programa de capacitación, coorganizado por el PNUD y Alobase, tenía como objetivo impulsar las habilidades digitales de mujeres emprendedoras y féminas de entre 18 y 35 años con ideas de startups no tecnológicas.El programa brinda los conocimientos básicos sobre la Inteligencia Artificial (IA) y las tecnologías digital 4.0 necesarias para ayudar a las mujeres jóvenes a mejorar su rendimiento laboral y beneficiar sus negocios.Sesenta estudiantes, seleccionados entre 300 candidatos registrados, recibieron 10 lecciones, en las que aprendieron Wix (una herramienta de creación de sitios web sin código), tecnología de inteligencia artificial generativa y Canva (una herramienta de diseño para no profesionales), entre otros.La representante residente del PNUD en Vietnam, Ramla Khalidi, afirmó que Empower Her Tech es una pequeña contribución destinada a reducir la brecha de género en el sector de la tecnología digital y promover el desarrollo sostenible para todos.En el futuro, el programa continuará construyendo una comunidad de jóvenes empresarias, con un manual sobre Canva, IA generativa y Wix publicado y distribuido a instituciones educativas en Vietnam, beneficiando a todos los jóvenes, independientemente de su género./.