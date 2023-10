Tokio (VNA)- La Asociación de emprendedores Vietnam - Japón (E-Future) organizó en Tokio el foro de startup Vietnam – Japón 2023 para brindar oportunidades de negocios y posibles inversiones a la comunidad de startups en ambos países.El evento contó con la participación de representantes de ministerios, agencias y empresas vietnamitas y japonesas.Al intervenir en el foro, la directora ejecutiva de SHB Japón y presidenta de E-Future, Can Thanh Huyen, subrayó la misión de E- Future de apoyar a los nuevos emprendedores vietnamitas en el acceso a capital, mercados e información y promover proyectos de cooperación en transferencia de tecnología.En consecuencia, E -Future se enfoca en actividades como brindar información y asesoramiento sobre el proceso de startup, apoyo financiero, programas de capacitación y educación, crear oportunidades para conectarse e intercambiar entre startups, así como entre startups e inversionistas, socios comerciales y expertos de Vietnam y Japón, informó.Se trata de una actividad en responder al espíritu de emprendimiento - innovación - creatividad enfatizado por el Gobierno de Vietnam en los últimos años, brindando oportunidades de cooperación y desarrollo para los jóvenes startups vietnamitas en Japón, expresó.En el evento sobresalió la presentación de nueve startups vietnamitas y japonesas, incluidas Ecofa, DH Holding, EM&AI, Mmenu, furuCRM Inc, Deep Signature, V-Quantum, WENet y Notessen, que son startups más destacadas en 2023 de dos países.Los mencionados startups, que operan en muchos campos diferentes, como tecnología y medio ambiente sostenible, inteligencia artificial (IA) y computación en la nube, compartieron modelos de negocio nuevos e innovadores, creando una buena impresión entre los inversores japoneses y enviando una señal positiva sobre posibles acuerdos de inversión y potencial futuro.En el evento, el jefe del Departamento de Desarrollo de Asia del banco GMO Aozora Bank, Yuzo Hosaka, afirmó la disposición de realizar inversiones financieras y ofrecer condiciones favorables para acompañar a las jóvenes empresas vietnamitas hacia el éxito futuro.En el marco del programa, la empresa conjunta HANABI-SATO Electrical Engineering (Japón) y la startup Do Hoang Holding (Vietnam) firmó un Memorando de Entendimiento para establecer una empresa conjunta en explotar el mercado japonés, evaluar el contenido del registro de derechos de autor en Vietnam y en Japón, apoyar el desarrollo del mercado vietnamita y de Japón en el campo de los equipos eléctricos y electrónicos y acompañar la convocatoria de fondos para invertir en nuevas empresas.Fundada en abril de 2023, E-Future actúa como puente de apoyo y promoción del desarrollo de jóvenes empresas vietnamitas en Japón./.