Hanoi (VNA) El Fondo de Promoción Agrícola de Hanoi ha brindado préstamos y apoyo a diversos agricultores locales para expandir la producción y promover el desarrollo agrícola en la capital, según Vu Thi Huong, directora del Centro de Promoción Agrícola de la capital.El centro es la única unidad que implementa el modelo de un fondo de promoción agrícola en todo el país, dijo Huong, y agregó que es de gran importancia ya que crea otro canal financiero para ayudar a los agricultores a obtener préstamos preferenciales para expandir la producción."Hanoi tiene numerosos modelos de producción agrícola avanzados que brindan una alta eficiencia económica. Sin embargo, es muy difícil implementarlos porque los agricultores no tienen mucho dinero para pagar la producción. El Fondo de Promoción Agrícola de Hanoi, establecido en febrero de 2002, ha sido eficaz para ayudar agricultores", enfatizó.Desde su establecimiento, el fondo ha otorgado préstamos por más de 213 mil millones de dong (9,1 millones de dólares) a más de 4300 hogares sobre la base de mantener el capital inicial y sin fines de lucro. El plazo de devolución del préstamo no supera los 36 meses, y los beneficiarios devuelven sus préstamos sólo al final de sus contratos, lo que les permite tomar la iniciativa en sus planes de producción.Hasta ahora, el fondo ha desembolsado dinero en algunas áreas de producción concentrada, incluida la zona de cría de ganado en el distrito de Ba Vi, las zonas de acuicultura en Thanh Tri y My Duc, las zonas de cría de aves en Dong Anh y Chuong My, y las zonas de cultivo de flores y bonsáis en Tu Lien y Me Linh, entre otros.En 2022, se priorizarán los créditos para áreas concentradas de producción, modelos productivos en nuevas comunas rurales y formación profesional. El fondo se centrará en los hogares, las unidades y las empresas que suministran insumos y consumen productos.“En el pasado, el fondo se ha convertido en un verdadero compañero de los agricultores y en un canal financiero eficaz que ha ayudado a los agricultores a desarrollar gradualmente modelos de producción a gran escala y crear productos agrícolas valorados en miles de millones de dong vietnamitas”, señaló Huong.El fondo también ha proporcionado trabajo a decenas de miles de trabajadores, cada uno de los cuales puede ganar entre 4 y 5 millones de dong (entre 170 y 213 dólares) al mes. El valor del producto de los proyectos financiados por el fondo también ha aumentado entre un 10 y un 30 % en comparación con el período anterior.En la actualidad, los agricultores tienen una gran demanda de préstamos. Por lo tanto, se espera que la ciudad brinde más acceso al capital, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los agricultores en el período 2021-2025, agregó Huong.Hizo hincapié en que el Centro de Promoción Agrícola de Hanoi debe ser el centro líder para ayudar a los agricultores a aplicar tecnología en la producción agrícola, dejar de quemar paja y dejar de contaminar el aire, el suelo y el agua con prácticas de cultivo atrasadas.VNA/PCV