El programa "Tierra de recuerdos de Hoi An" (Fuente: baovanhoa.vn)

Hanoi (VNA) –Un foro sobre el desarrollo del turismo cultural de Vietnam se llevó a cabo hoy en esta capital, donde los participantes compartieron sus experiencias en la construcción, el desarrollo y la explotación eficaz de este campo potencial.



Al dirigirse al evento, Nguyen Trung Khanh, director general de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT), destacó la necesidad urgente de desarrollar un turismo sostenible en asociación con la preservación y promoción del valor cultural y patrimonial.



Destacó que se considera a los productos culturales como una de las prioridades en las estrategias para el desarrollo turístico de Vietnam para 2030 y para el desarrollo de productos turísticos hacia 2025.

En el evento (Fuente:qdnd.vn)

El turismo cultural también figura entre las 13 industrias culturales del país, agregó.Por su parte, Vu The Binh, presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, nombró una serie de productos de turismo cultural local que incluyen recorridos para descubrir patrimonios en los estados miembros de la ASEAN y en el Centro de Vietnam, así como el Festival Hue, el Festival de la playa de Nha Trang, el Carnaval de Ha Long, el Festival de Gong de la Altiplanicie Occidental y el Festival de Flores de Da Lat.Los recorridos por los pueblos artesanales y las actuaciones del mundo real como “ Hoi An Memories Land” (Tierra de recuerdos de Hoi An) y “Quintaesencia de Tonkín” también atraen a los visitantes extranjeros, señaló.El país ha sido honrado en muchos premios internacionales como un destino líder en Asia por herencias, comida y cultura, enfatizó.El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo , Ta Quang Dong, presentó a los participantes un proyecto sobre los legados vietnamitas, diseñado para promover el turismo y la cultura del país a través de representaciones artísticas y tecnología de luz y sonido en programas que duran entre 60 y 80 minutos. Además, dio a conocer el plan del sector para promocionarse a través de la vinculación con el área cinematográfica este año.El foro fue parte del Mercado internacional de viajes de Vietnam (VITM) en curso en Hanoi, también con el tema "Turismo cultural". Con una duración hasta el 16 de abril y con 450 pabellones de 51 provincias y ciudades vietnamitas y 15 países y territorios extranjeros, se espera que la feria atraiga a más de 60 mil visitantes y representantes de tres mil empresas./.