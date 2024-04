Fuertes aguaceros y granizo azotan Lao Cai (Fuente:VNA)

Lao Cai, Vietnam (VNA) - Fuertes lluvias acompañadas de granizo cayeron repentinamente en la provincia montañosa norvietnamita de Lao Cai alrededor de las 18:30 del 24 de abril.Según las autoridades locales, se registró granizo en algunas zonas del distrito de Van Ban.En particular, en las comunas de Khanh Yen Trung y Khanh Yen Thuong, así como en el municipio de Van Ban, se registraron dos granizadas que duraron entre las 18:30 y las 18:35 horas y entre las 18:38 y las 18:48 horas, con una intensidad densa.Los granizos medían entre 2 y 3 cm, algunos del tamaño de huevos de gallina.Aún no se han informado de los daños, pero los informes iniciales indican que algunas áreas de árboles, flores y casas residenciales se vieron afectadas.Actualmente, el clima en algunas zonas de la provincia todavía muestra signos de continua evolución compleja.Las autoridades aconsejan a los residentes que tomen precauciones activamente contra condiciones climáticas extremas.Varias localidades de otras provincias montañosas del norte, como las comunas de Hang Kia y Pa Co en el distrito de Mai Chau (Hoa Binh), y la comuna de Long Luong en el distrito de Van Ho (Son La), informaron de fuertes lluvias junto con granizo el 24 de abril por la tarde.Según los primeros reportes, algunas zonas de frutales y cultivos y viviendas residenciales resultaron afectadas./.