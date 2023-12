Foto de ilustración (Fuente:baobariavungtau.com.vn)

Ba Ria-Vung Tau, Vietnam (VNA) La Fundación australiana en Vietnam Fred Hollows Vietnam financió al Hospital de Oftalmología de la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau con 150 mil dólares para la implementación de un proyecto de asistencia técnica, en aras de mejorar la calidad de los servicios refractivos en la localidad.Se trata de una ayuda no reembolsable, cuya ejecución está prevista en cinco años (2023 - 2028).El director de la entidad vietnamita, Nguyen Viet Giap, informó que el proyecto pondrá a prueba la aplicación de “Orientaciones correctas para estándares de calidad de servicios refractivos en establecimientos de óptica”, emitidas por el Ministerio de Salud de Vietnam.Además, pretende ayudar a incrementar el acceso de los establecimientos de servicios de anteojos recetados en la provincia a cursos de capacitación en materia de refracción, agregó.En concreto, la actividad tiene como objetivo aumentar el acceso de las personas a los servicios estándares de anteojos recetados, como contribución a mejorar la calidad de las actividades en el campo en Ba Ria-Vung Tau, remarcó.El Comité Popular provincial instó al hospital a coordinar con la Fundación australiana y agencias concernientes a desplegar el proyecto, de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 80/2020/ND-CP, del 8 de julio de 2020 del Gobierno, sobre la gestión y utilización de la ayuda no reembolsable que no forma parte del apoyo oficial al desarrollo de agencias, organizaciones e individuos extranjeros para Vietnam./.