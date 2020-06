Hanoi, 16 jun (VNA) - Garantizar la seguridad del personal vietnamita que trabaja en las misiones de paz de la ONU en Sudán del Sur y la República Centroafricana es la primera y más importante tarea en medio del complicado desarrollo de la pandemia del COVID-19 en esos países, subrayó el viceministro de Defensa, Nguyen Chi Vinh.

El viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Chi Vinh, en una reunión (Foto: VNA)

En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de Vietnam, Chi Vinh, quien es el jefe del Comité Directivo del Ministerio de Defensa sobre la participación del país en las operaciones de paz de la ONU, dijo que la Comisión Militar Central, esta cartera y el Comité Directivo para la Prevención y Lucha contra el COVID-19 en el Ejército otorgan gran importancia a la protección de los efectivos nacionales de la epidemia.Según el funcionario, todos los oficiales, incluidos aquellos que no tienen antecedentes médicos, han recibido conocimientos sobre la prevención de enfermedad.El hospital de campaña de nivel dos ha sido equipado con ventiladores y medicamentos, precisó, y agregó que el Ministerio de Defensa destinó 85 mil 900 dólares para comprar suministros médicos para la unidad.Al responder la pregunta de que si la pandemia afecta el plan de Vietnam para desplegar su personal, Chi Vinh dijo que el brote de COVID-19 ha impactado profundamente las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU, lo que impulsó a definir nuevamente las tareas de esta fuerza, que ya no solo impiden la guerra e involucran en la reconstrucción de posguerra, pero también frente a desafíos de seguridad no tradicionales, incluidas las epidemias.En el contexto de los impactos del coronavirus, Vietnam debería, por un lado, continuar desempeñando bien sus deberes actuales y, por otro lado, seguir los últimos movimientos de la ONU en el campo para prepararse para el futuro, destacó.Informó que después de más de medio año operando en Sudán del Sur, el personal médico de Vietnam ha tratado cerca de mil casos, incluido un caso sospechoso de COVID-19. Todos los pacientes han sido curados.Afirmó que la ONU apreció los resultados y las medidas para luchar contra COVID-19 emprendidas por el hospital de campaña de Vietnam. /.