Hanoi (VNA)- Hanoi ha deleitado a los turistas con su encanto, el ritmo de la vida moderna y tradicional; y especialmente con sus especialidades culinarias , que a menudo dejan una profunda impresión en los visitantes. La gastronomía deviene una fuente infinita de inspiración para artistas y amantes de la capital, incluido el escritor y arqueólogo Vu The Long Publicado por la editorial ChiBooks, el libro Historias de comidas y bebidas de los hanoyenses presenta a los lectores la esencia del arte culinario de la capital en el siglo XX a través de los recuerdos del autor.De acuerdo con The Long, los hábitos de comer y beber reflejan el carácter de una persona, y también son parte de la cultura y los recuerdos, especialmente en los viejos tiempos, cuando la ciudad estaba pasando por momentos difíciles y no había suficiente comida.A través de 300 páginas con 39 artículos, los lectores pueden saborear platos familiares pero únicos de la capital, como sopa de fideos con pasta de cangrejo, sopa de fideos de arroz, entre otros."Cualquiera que tenga un lugar especial para Hanoi en su corazón tendrá sus propios recuerdos e historias sobre la ciudad. Como hijo de la “tierra milenaria”, quiero volver a contar mis historias sobre la esencia de la cocina capitalina", dijo The Long.El libro también cuenta historias sobre Hanoi y Vietnam en el siglo pasado, desde las guerras de resistencia contra Francia y Estados Unidos hasta el período de apertura."Un factor importante en la identidad nacional de Vietnam constituye la gastronomía, que es fantástica, con tres regiones diferentes: norte, central y sur, todas con características únicas", dijo el autor.