Hanoi (VNA)- La gimnasta Dinh Phuong Thanh se aseguró la sexta plaza de Vietnam para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio , que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto con 33 deportes.Phuong Thanh fue informada sobre su calificación, tras recabar 77 mil 465 puntos y ubicarse en el puesto 75 en el evento del all around del campeonato mundial.“Estoy muy feliz de recibir una plaza olímpica. Ha sido mi sueño durante mucho tiempo”, dijo la atleta vietnamita.El entrenador nacional Truong Minh Sang explicó que el campeonato asiático programado para mayo, que debía tributar la clasificación olímpica, fue cancelado debido a la pandemia del COVID-19.Los organizadores decidieron que dos plazas de este torneo se basarán en los resultados de los atletas del campeonato mundial de octubre de 2019.A ella se unirá en Tokio este verano su compañera Le Thanh Tung, quien se clasificó a través del campeonato mundial hace dos años. Será la primera participación en los Juegos Olímpicos para ambos.En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, Vietnam envió a Pham Phuoc Hung y Phan Thi Ha Thanh, quienes luego se retiraron del deporte.Actualmente, Vietnam dispone de seis cupos para Tokio este verano. Aparte de las dos gimnasta s, se han clasificado el nadador Nguyen Huy Hoang, el boxeador Nguyen Van Duong y los arqueros Nguyen Hoang Phi Vu y Do Thi Anh Nguyet. Los oficiales deportivos nacionales esperan tener al menos 20 atletas clasificados para la cita olímpica./.