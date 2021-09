Bangkok (VNA)- A pesar de ser un gran suministrador de productos agrícolas del mundo, Tailandia constituye un potencial mercado receptor de estos rubros vietnamitas debido a su alta demanda de verduras y frutas.De acuerdo con Tran Thanh My, consejera comercial de la Embajada de Hanoi en Bangkok, Tailandia se considera un comprador con gran potencial de las empresas vietnamitas al importar el año pasado verduras y frutas por valor de dos mil 600 millones de dólares.Mientras, Vietnam posee varios productos agrícolas como lichi y pitahaya con los que Tailandia no puede competir, por lo que el país siamés los compró para vender en su red de grandes supermercados.Emmanuel Couronne, director de Compras Minoristas de la empresa Central Food Retail, del grupo Central, reveló que su compañía importa productos vietnamitas desde 2006, principalmente pitahaya y batata.También concede prioridad a las compras de los productos con ventajas del país indochino, los que no enfrentan mucha competencia de las mercancías tailandesas./.