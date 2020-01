Hanoi, 24 ene (VNA)- Tras tres décadas, hoy día, el grupo de telecomunicaciones Viettel se ha convertido en una compañía prestigiosa en Vietnam y también ha alcanzado una fuerte influencia en el ámbito internacional.

La nueva sede de Viettel (Fuente: Nhan Dan)

A finales de la década de 90 del pasado siglo, el servicio de teléfono móvil en Vietnam era un lujo. El costo de cada teléfono con un chip equivalente a la mitad del precio de una motocicleta. Para poder conectarse, las personas tienen que gastar dos cientos dólares para suscribir, además de las costosas tarifas de conexión. Los extranjeros que vinieron a Vietnam se quejaron también del costo de estos servicios.



Mai Liem Truc, una de las máximas autoridades en el sector de correos y telecomunicaciones en ese momento, recordó que recibió continuamente las quejas de empresarios y especialistas extranjeras sobre los costos de las telecomunicaciones en Vietnam. Más tarde, puso sus expectativas en una “conexión móvil más fácil y más barata” cuando firmó la licencia de operación de Viettel, lo que permite que esta unidad se despliegue completamente en todos los tipos de negocios de servicio de correos y telecomunicaciones en 1998.



Muchas personas cuestionaron la firma de esa licencia, debido a que Viettel era una nueva empresa que no tenía experiencias en ese sector. Su éxito en ese momento fue solo la instalación de la red óptica 1A con tecnología de transceptor en la misma fabricada por ese grupo. La compañía no ha ingresado realmente en los negocios de telecomunicaciones, aunque la tecnología de transceptor en la misma fibra que ellos mismos desarrollaron fue considerada como una prueba de sus capacidades técnicas en ese momento.



Cuando autorizó ese código para Viettel, lo que marcó el inicio de los servicios de teléfonos móviles en Vietnam, Mai Liem Truc se sintió muy confiado de sus éxitos.



“El objetivo es evitar el monopolio del comercio de telecomunicación en el país”, dijo Mai Liem Truc.



En 2000, Viettel lanzó sus servicios de teléfonos con el número inicial 178 en VoIP, marcando el punto de inflexión de la industria de telecomunicaciones de Vietnam. El costo de servicio de teléfonos fijos se ha vuelto mucho más barato que antes. El éxito de 178 no solo trae los éxitos iniciales para Viettel, sino también marcó un verdadero impulso en la competitividad en el mercado de la telecomunicación en Vietnam.



En 2003, con la inversión y operación de un servicio satelital internacional para conectar al mundo, la capacidad de conexión internacional IXP de Viettel se elevó a 45 Mbps. Para 2005, la red de Internet de Viettel se expandió en todo el país. En septiembre de 2003, el grupo comenzó a prestar servicios de telefonía fija en Hanoi y en Ciudad Ho Chi Minh, y luego se expandió a otras provincias del país.



El 15 de octubre de 2004, Viettel lanzó oficialmente la red móvil, con el número inicial 098. En menos de un año, Viettel alcanzó el hito de un millón de suscriptores, con una tasa de crecimiento que otras redes móviles tardaron más de 10 años en llegar anteriormente. La fundación de su filial Viettel Mobile con muchos descuentos y promociones ha creado el boom de los servicios móviles en Vietnam.

Tras una década, en 2010, Viettel superó al Grupo de Correos y Telecomunicación de Vietnam (VNPT) en términos de ingreso, suscriptores y participación en el mercado para convertirse en el operador de redes número uno en el país.

En este momento, Viettel es el primer operador en probar el servicio 5G en Vietnam, con unos 70 millones de suscriptores móviles nacionales y 10 mercados internacionales en tres continentes.

En 2006, Viettel comenzó a pensar en extender sus servicios en el extranjero. Se estableció la Junta de Inversión Extranjera, con el objetivo inicial de ofrecer sus servicios en países vecinos que son Camboya y Laos. En 2009, Metfone se unió oficialmente a la red de telecomunicación en Camboya, al mismo tiempo Viettel se convirtió en el primer operador en mercado vietnamita en términos de suscriptores y ganancias. Este es también el primer año en el que una empresa de telecomunicación vietnamita tiene su propia red en el mercado internacional.



Con las experiencias obtenidas en el mercado de Vietnam, Metfone, el servicio de Viettel en Camboya logró rápidamente un gran éxito. Desde los logros en Camboya, unos 30 técnicos y trabajadores de Viettel continúan siendo enviados a Laos para implementar el proyecto similar con la marca comercial Unitel.



Desde 2009 hasta 2018, Viettel expandió continuamente su mercado internacional con el despliegue de operaciones en Asia, África y América Latina. En la actualidad, 10 empresas con marcas de Viettel operan en tres continentes. En cinco mercados, las filiales de Viettel ocupan el primer lugar en cuanto a la participación de mercado como en la captación de usuarios, ingresos y ganancias. Estos mercados son Camboya, Laos, Burundi, Timor Oriental y Mozambique.



Perú es primer mercado internacional de Viettel con un mayor nivel de desarrollo económico que Vietnam. En ese mercado, los negocios de Viettel son más rentables entre otros mercados foráneos. Mientras tanto, Myanmar, décimo mercado extranjero de Viettel, también un mercado con el crecimiento récord de este grupo. Solo después de ocho meses de operación en Myanmar, Viettel atrajo más de 5,4 millones de suscriptores, alcanzando la tercera posición en sus mayores mercados internacionales.

El éxito de Viettel en el extranjero crea una nueva realidad de la inversión de Vietnam. El país ahora no solo está esperando a que los socios extranjeros inviertan capital en la telecomunicación y la tecnología informática, sino que también posean grandes empresas capaces de invertir en el mundo y ascender a la posición número uno en varios países.

Actualmente, Viettel se ha clasificado entre las 15 compañías de telecomunicación más grandes del mundo en términos de suscriptores./.