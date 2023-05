Phu Yen, Vietnam (VNA)- El Comando de la Guardia Costera de Vietnam (CCV) ha acompañado a los pescadores de las localidades costeras en el despliegue de medidas destinadas al impulso del desarrollo socioeconómico, así como la prevención y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ).Así lo dio a conocer el Comandante de Guardia Costera de Vietnam, mayor general Le Quang Dao, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias sobre este tema.Quang Dao dijo que hasta abril pasado, la GCV firmó e implementó un programa de acompañar y apoyar a los pescadores de las 22 provincias y ciudades costera s del país.Este programa se centró en divulgar sobre las políticas del Partido y las leyes del Estado, respaldar a las localidades costeras en el desarrollo socioeconómico, construcción de nueva ruralidad, despliegue de actividades del bienestar social, mejora de la calidad de vida de pescadores, además de contribuir a garantizar la seguridad y la soberanía marítima e isleña del país.Desde 2022 hasta la fecha, las entidades de la GCV divulgaron las políticas del Partido y las leyes del Estado acerca de 50 mil pobladores y pescadores, y les donaron casi 55 mil banderas nacionales.Por otro lado, la GCV ha movilizado recursos con un valor total de 766 mil dólares para ejecutar las actividades del bienestar social, eliminación del hambre y reducción de la pobreza, suministro gratis de medicamentos a los pacientes pobres en las provincias costeras, apuntó Quang Dao.Al mismo tiempo, calificó a la GCV como una de las fuerzas principales en la propaganda, movilización e implementación de las regulaciones contra la IUU.En el primer trimestre de este año, la GCV desplegó 30 barcos para realizar el patrullaje y control de la pesca ilegal, dijo Quang Dao y destacó la reducción del número de barcos pesqueros vietnamitas que violan las aguas extranjeras.Para poner fin completamente a los casos infractores de la pesca ilegal, la GCV revisará y movilizará de manera proactiva su fuerza para apoyar la cuarta delegación de inspección de la Comisión Europea que vendrá a trabajar en Vietnam sobre este tema en el próximo tiempo, reveló este militar.También, estrechará la coordinación con las entidades relevantes para actualizar la situación y manejar oportunamente los casos infractores, además de no permitir resueltamente que las fuerzas funcionales extranjeras persigan y arresten barcos pesqueros en la zona económica exclusiva de Vietnam./.