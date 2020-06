Secretario del Comité del Partido Comunista en Hanoi, Vuong Dinh Hue , recibe al embajador de Tailandia en Vietnam, Tanee Sangrat (Foto: VNA)

Hanoi, 02 jun (VNA) – Hanoi está dispuesto a crear un entorno estable para que las empresas tailandesas participen en operaciones de inversión y negocios a largo plazo en la ciudad, afirmó hoy el secretario del Comité del Partido Comunista en esta capital, Vuong Dinh Hue.Durante una recepción para el embajador de Tailandia en Vietnam, Tanee Sangrat, Dinh Hue informó que Vietnam en general y Hanoi en particular básicamente han controlado la epidemia de COVID-19, mientras mantienen una tasa de crecimiento positiva de 3,72 por ciento.Informó que la ciudad está implementando medidas concertadas para restaurar la economía, incluida la organización de una importante conferencia de promoción de inversiones el 27 de junio.El alto funcionario aprovechó la ocasión para invitar al embajador tailandés y las empresas de ese país a participar en el evento.Al apreciar el éxito de Vietnam y Hanoi, en particular, en la lucha contra el COVID-19, Tanee Sangrat dijo que este año es el momento adecuado para que los dos países discutan mecanismos para promover el comercio y la inversión bilateral.Las dos partes deben coordinarse para organizar eventos de intercambio cultural en Hanoi con motivo del 45 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 2021, señaló.Dinh Hue afirmó su apoyo a tales eventos conjuntos, y expresó su deseo de que los vuelos entre Vietnam y Tailandia, y entre Hanoi y Bangkok se reanuden temprano con la condición de seguridad evaluada por ambas partes.Las dos partes acordaron que el acuerdo de cooperación existente entre Hanoi y Bangkok no ha correspondido con su potencial, y propusieron elevar sus lazos hacia una relación de hermanamiento./.