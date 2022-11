Hanoi (VNA) El Festival de Turismo de Hanoi Ao Dai 2022 tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre en la zona peatonal del lago Hoan Kiem, las calles Hang Khay, Hang Bai y el espacio del monumento Ly Thai To, según la Voz de Vietnam (VOV).El programa tiene como objetivo honrar el Ao dai tradicional de la nación, contribuyendo a crear atracción, atrayendo turistas a capital de Hanoi.La ceremonia de apertura tuvo lugar en la noche del 2 de diciembre que consiste en una combinación de actuación de Ao dai de las tres regiones del Norte - Centro - Sur de Hanoi - Hue - Ciudad Ho Chi Minh.En particular, la actuación de Ao Dai presentada por parte de empresas de turismo, aerolíneas y hoteles será lo más destacado del programa, que transmite el mensaje de que el Ao Dai de "embajador de turismo" no solo es una tradición sino el "embajador de turismo" y es un producto turístico típico de Vietnam.En el Festival Ao Dai de Turismo de Ha Noi 2022, el Comité Organizador dispondrá 50 puestos estándar, con una variedad de colores en la calle Dinh Tien Hoang.Además, el programa de arte y actuación de Ao Dai constara con una actuación a gran escala y un desfile de 700 mujeres de diferentes grupos, organizaciones y familias de distintas generaciones./.